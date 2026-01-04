Le président vénézuélien déchu, Nicolas Maduro, est incarcéré dimanche dans une prison de New York après sa capture spectaculaire par les Etats-Unis. A Caracas, face à l'incertitude, les habitants font la queue devant les supermarchés.
Maduro en prison aux États-Unis, les Vénézuéliens dans l'incertitude
