Des bougies, des fleurs, des applaudissements pour les secouristes et la foule qui chante "Hallelujah" de Leonard Cohen: un hommage a été rendu dimanche à Crans-Montana aux victimes de l'incendie d'un bar, le soir du nouvel an, dans la station alpine suisse.
Incendie d'un bar en Suisse: hommage vibrant aux victimes à Crans-Montana
