Dans L’Équation avant la nuit, l’écrivain Blaise Ndala mêle fiction et enquête historique pour raconter l’histoire oubliée de l’uranium congolais extrait de la mine de Shinkolobwe et utilisé dans la fabrication de la bombe d’Hiroshima. Une plongée saisissante dans les silences de l’Histoire, entre mémoire coloniale, thriller géopolitique et drame intime. L’auteur, déjà primé pour Dans le ventre du Congo, est notre invité
Congo – Hiroshima : Blaise Ndala rouvre l’histoire de l’uranium oublié dans un roman coup de poing
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro