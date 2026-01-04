 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Congo – Hiroshima : Blaise Ndala rouvre l’histoire de l’uranium oublié dans un roman coup de poing

information fournie par France 24 04/01/2026 à 22:09

Dans L’Équation avant la nuit, l’écrivain Blaise Ndala mêle fiction et enquête historique pour raconter l’histoire oubliée de l’uranium congolais extrait de la mine de Shinkolobwe et utilisé dans la fabrication de la bombe d’Hiroshima. Une plongée saisissante dans les silences de l’Histoire, entre mémoire coloniale, thriller géopolitique et drame intime. L’auteur, déjà primé pour Dans le ventre du Congo, est notre invité

Vidéos les + vues

1

Le président vénézuélien Maduro capturé et exfiltré par les États-Unis, qui veulent le juger

information fournie par AFP Video 03 janv.
1
2

Maduro en prison aux États-Unis, les Vénézuéliens dans l'incertitude

information fournie par AFP Video 17:23
3

Manifestations en Iran: rassemblement de soutien au Trocadéo à Paris

information fournie par AFP Video 17:23
1
4

Incendie d'un bar en Suisse: les 40 morts, dont 20 mineurs, identifiés

information fournie par AFP 22:06
5

Congo – Hiroshima : Blaise Ndala rouvre l’histoire de l’uranium oublié dans un roman coup de poing

information fournie par France 24 22:09
6

Guinée, la Cour suprême confirme la victoire de Mamadi Doumbouya à la présidentielle

information fournie par France 24 22:37
7

Antoine Michon: "on assiste en Haïti à un niveau de violence que le pays n'a jamais connu"

information fournie par France 24 21:30
8

CAN 2025 : le Sénégal et le Mali s'affronteront en quarts de finale

information fournie par France 24 11:36
1

Train : l’ouverture à la concurrence a-t-elle fait baisser les prix ?

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
1
2

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
3

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
4

Turquie: le simit, vedette des rues et marqueur de la flambée des prix

information fournie par AFP Video 29 déc. 2025
5

Dans les rues de Moscou, les opinions sur les perspectives de paix sont partagées

information fournie par AFP Video 29 déc. 2025
6

La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan

information fournie par AFP Video 29 déc. 2025
7

Achraf Hakimi va rejouer avec le Maroc contre la Zambie

information fournie par France 24 29 déc. 2025
8

Des avions de chasse taïwanais décollent de la base aérienne de Hsinchu

information fournie par AFP Video 29 déc. 2025
1
1

Top 5 IA du 08/12/2025

information fournie par Libertify 09 déc. 2025
1
2

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
3

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
4

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
5

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
6

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
7

Budget de la Sécu: l'Assemblée rétablit la suspension de la réforme des retraites, nouveau vote décisif mardi

information fournie par AFP 06 déc. 2025
65
8

Cuivre : 30 % de hausse en 2025, encore du potentiel ?

information fournie par Boursorama 11 déc. 2025
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank