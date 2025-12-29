Les Russes dans les rues de Moscou commentaient lundi la nouvelle réunion entre les présidents des États-Unis et de l’Ukraine. Les États-Unis ont proposé à l'Ukraine des garanties de sécurité "solides" pour une période de 15 ans prolongeable face à la Russie, selon Volodymyr Zelensky.
Dans les rues de Moscou, les opinions sur les perspectives de paix sont partagées
