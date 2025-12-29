Des Gazaouis inspectent des tentes inondées dans un camp de déplacés à l'est de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. "Nous n'avons plus de matelas ni de couvertures pour nos enfants", dit une Gazaouie déplacée, qui réclame plus de moyens pour faire face à l'hiver.
A Gaza, des tentes pour déplacés à nouveau inondées après de fortes pluies
