Le Maroc a battu la Tanzanie (1-0) grâce à Brahim Diaz. Le joueur du Real Madrid est le meilleur buteur du tournoi.
CAN 2025 : le Maroc bat la Tanzanie et se qualifie pour les quarts de finale
