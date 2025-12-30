 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Train : l’ouverture à la concurrence a-t-elle fait baisser les prix ?

information fournie par Ecorama 30/12/2025 à 09:05

Depuis 2021, de nouveaux opérateurs comme Trenitalia et Renfe se sont implantés sur certaines lignes françaises, aux côtés de la SNCF. Les premiers bilans montrent des baisses significatives des tarifs là où la concurrence est effective (jusqu'à 43% sur Paris-Lyon) tandis que les prix continuent de grimper sur les lignes en monopole. L'exemple espagnol confirme cette tendance, avec une baisse moyenne de 33% depuis l'arrivée de nouveaux acteurs. Reste à savoir si cette dynamique se généralisera en France et en Europe, alors que d'autres compagnies préparent leur entrée sur le marché d'ici 2027.  Les explications d'Emilie Chaussier, journaliste Ecorama. Emission du 30 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Le lundi, c'est private equity : dette privée et marché secondaire, deux alternatives de plus en plus accessibles

information fournie par Boursorama 29 déc.
2

Des avions de chasse taïwanais décollent de la base aérienne de Hsinchu

information fournie par AFP Video 29 déc.
1
3

La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan

information fournie par AFP Video 29 déc.
4

Turquie: le simit, vedette des rues et marqueur de la flambée des prix

information fournie par AFP Video 29 déc.
5

Dans les rues de Moscou, les opinions sur les perspectives de paix sont partagées

information fournie par AFP Video 29 déc.
6

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc.
7

A Gaza, des tentes pour déplacés à nouveau inondées après de fortes pluies

information fournie par AFP Video 29 déc.
8

Train : l’ouverture à la concurrence a-t-elle fait baisser les prix ?

information fournie par Ecorama 09:05
1

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc.
2

Au Turkménistan, une difficile bataille contre le sable

information fournie par AFP Video 26 déc.
3

Colère agricole: des barrages levés, mais pour mieux revenir en janvier

information fournie par AFP 26 déc.
7
4

La dépouille du chef d'état-major libyen rapatriée à Tripoli

information fournie par AFP Video 27 déc.
5

Cheffe Kafui et le patissier Jacob N'cho nous régalent avec des mets afro-français

information fournie par France 24 26 déc.
6

Frappe des Etats-Unis au Nigéria: une opération conjointe selon Abuja

information fournie par France 24 26 déc.
7

Intempéries à Tahiti : des maisons inondées, des routes transformées en torrent

information fournie par France 24 26 déc.
8

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc.
3
1

Top 5 IA du 08/12/2025

information fournie par Libertify 09 déc.
1
2

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc.
1
3

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
4

Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 03 déc.
1
5

Top 5 IA du 05/12/2025

information fournie par Libertify 06 déc.
6

Le récap de la semaine du 01/12 au 05/12

information fournie par Libertify 06 déc.
7

Correction du bitcoin : opportunité ou pas ?

information fournie par Ecorama 01 déc.
2
8

Top 5 IA du 04/12/2025

information fournie par Libertify 05 déc.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank