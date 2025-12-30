Train : l’ouverture à la concurrence a-t-elle fait baisser les prix ?

information fournie par Ecorama • 30/12/2025 à 09:05

Depuis 2021, de nouveaux opérateurs comme Trenitalia et Renfe se sont implantés sur certaines lignes françaises, aux côtés de la SNCF. Les premiers bilans montrent des baisses significatives des tarifs là où la concurrence est effective (jusqu'à 43% sur Paris-Lyon) tandis que les prix continuent de grimper sur les lignes en monopole. L'exemple espagnol confirme cette tendance, avec une baisse moyenne de 33% depuis l'arrivée de nouveaux acteurs. Reste à savoir si cette dynamique se généralisera en France et en Europe, alors que d'autres compagnies préparent leur entrée sur le marché d'ici 2027. Les explications d'Emilie Chaussier, journaliste Ecorama. Emission du 30 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.