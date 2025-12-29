La viennoiserie traditionnelle turque, le "simit", vendue à chaque coin de rue d’Istanbul, est devenue un indicateur des hausses de prix dans le pays. En moins de cinq ans, le prix d’un simit a été multiplié par six environ.
Turquie: le simit, vedette des rues et marqueur de la flambée des prix
