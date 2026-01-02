C'est l'une des grandes questions de cette fin d'année : dans un marché immobilier bouleversé par la remontée des taux, la raréfaction des biens neufs et du crédit et l'explosion des coûts liés au logement, devenir propriétaire en 2026 est-il encore un bon calcul ? Faut-il acheter maintenant, patienter, ou repenser complètement sa stratégie patrimoniale ? Réponse avec Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 2 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
Devenir propriétaire en 2026 : est-ce encore un bon calcul ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro