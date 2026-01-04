L'année 2026 a commencé en Haïti comme elle s'était terminée en 2025: caractérisée par la violence armée extrême des gangs, des déplacements internes massifs, une transition politique poussive, une économie dévastée, une corruption généralisée. Haïti est l'un des pays les plus fragiles et dangereux au monde; quel avenir pour le pays qui doit organiser des élections générales en 2026? L'ambassadeur de France en Haïti, Antoine Michon, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Antoine Michon: "on assiste en Haïti à un niveau de violence que le pays n'a jamais connu"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro