L'affiche officielle géante du Festival de Cannes a été hissée au-dessus du Palais des Festivals, dans le cadre de l'un des rituels annuels les plus emblématiques de cet événement de la Côte d'Azur, et à quelques jours de la cérémonie d'ouverture.
L'affiche du Festival de Cannes hissée au-dessus du Palais des Festivals
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