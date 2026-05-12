Les résultats d'Aramco pulvérisent les attentes, TotalEnergies affiche +51 % de bénéfice net au premier trimestre, et l'ONG Oxfam chiffre à 37 millions de dollars par jour les gains supplémentaires des six plus grands pétroliers mondiaux en 2026. Pendant ce temps, le détroit d'Ormuz reste sous haute tension et le PDG d'Aramco n'attend pas de normalisation des marchés avant 2027. Taxe sur les superprofits, compétitivité européenne, souveraineté énergétique : que peut encore faire l'État face à des rentes géopolitiques inédites ? Le point avec Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam. Ecorama du 12 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com
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