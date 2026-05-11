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Escabeaux, chaînes et rêves de stars: à Cannes, les fans s'emparent de la Croisette

information fournie par AFP Video 11/05/2026 à 16:05

Munis d'escabeaux, de chaînes et d'un enthousiasme débordant, des cinéphiles passionnés se sont rassemblés dès dimanche devant le Palais des festivals de Cannes, afin de s'assurer les meilleures places, au plus près des stars.

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