information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 16/04/2026 à 14:10

Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 16 avril 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le positionnement du patronat face au Rassemblement national et la question d’un dialogue avec tous les partis politiques ; les incertitudes autour du programme économique du RN ; les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et leurs conséquences sur les prix du pétrole et les marchés ; les risques de perturbations des approvisionnements énergétiques, notamment en kérosène ; et enfin les mises en garde du FMI face à un environnement économique mondial de plus en plus instable.