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Retraites des fonctionnaires : la bombe à retardement à 100 milliards

information fournie par Ecorama 12/05/2026 à 14:00

Un rapport commandé par Matignon tire la sonnette d'alarme : le régime de retraite des agents territoriaux et hospitaliers (CNRACL) pourrait accumuler plus de 100 milliards d'euros de déficit d'ici 2045. En cause, un ratio cotisants/retraités qui s'est effondré d'un tiers en dix ans, des départs précoces dans certains métiers, et une hausse des cotisations patronales qui pousse les employeurs publics vers les contractuels. Le rapport est sans appel : aucune réforme des retraites ne suffira seule à redresser le régime. Décryptage avec Marc Vignaud, journaliste à L'Opinion. Ecorama du 12 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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2 commentaires

  • 14:22

    100 Milliards, de nos jours c’est une bombinette. Un pétard mouillé.

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