David Cayla : "C'est tout à fait envisageable de nationaliser TotalEnergies"

La flambée du kérosène met les compagnies aériennes sous pression à quelques semaines de l'été, tandis que les bénéfices records de TotalEnergies relancent le débat sur la taxation des superprofits. En toile de fond, l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis reste bloqué, avec un ultimatum de Donald Trump fixé au 4 juillet. Entre impuissance de l'État, rapport de force avec les multinationales et tensions transatlantiques, le point avec David Cayla, économiste et maître de conférences à l'université d'Angers. Ecorama du 11 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com
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