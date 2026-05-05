L'essor de l'intelligence artificielle redéfinit la demande mondiale en infrastructures numériques. De la capacité des centres de données aux chaînes de valeur des puces et de l'énergie, l'essor rapide de l'inférence accélère la course à la puissance de calcul. Cette dynamique crée des tensions structurelles, tout en ouvrant un large champ d'opportunités d'investissement.
La puissance de calcul, un atout stratégique pour le l’essor de l’IA
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