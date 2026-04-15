Conflit dans le Golfe : la Chine, un pôle de stabilité ?

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Alors que le conflit dans le Golfe provoque un choc énergétique majeur en Asie, la Chine semble mieux résister que ses voisins. Moins dépendante du pétrole du Moyen-Orient et portée par des signaux macroéconomiques plus solides, la deuxième économie mondiale pourrait offrir un point d'ancrage dans un contexte régional chahuté. Les explications de Jean-Marie Mercadal, directeur général de Syncicap AM.