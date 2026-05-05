Des images prises par Agnès Vahramian, directrice de la radio publique franceinfo et invitée d'un dîner d'Etat à Erevan, montrent le président français Emmanuel Macron en train de chanter "La Bohème", tube incontournable du chanteur franco-arménien Charles Aznavour de 1965, accompagné du Premier ministre arménien Nikol Pachinian à la batterie.
UGC: Emmanuel Macron, en visite en Arménie, chante "La Bohème" d'Aznavour
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