Le président américain Donald Trump a appelé mardi l'Iran à "faire ce qui est intelligent", en ajoutant qu'il ne voulait pas intervenir et "tuer des gens", au cours d'un échange avec des journalistes dans le Bureau ovale.
Trump appelle l'Iran à "faire ce qui est intelligent"
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