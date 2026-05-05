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Trump appelle l'Iran à "faire ce qui est intelligent"

information fournie par AFP Video 05/05/2026 à 20:07

Le président américain Donald Trump a appelé mardi l'Iran à "faire ce qui est intelligent", en ajoutant qu'il ne voulait pas intervenir et "tuer des gens", au cours d'un échange avec des journalistes dans le Bureau ovale.

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