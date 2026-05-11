"C'est un manque total de respect " : Emmanuel Macron interrompt un intervenant et prend le micro pour réclamer le silence au public du sommet Africa Forwad de Nairobi, tandis que des intervenants "super enthousiastes" selon lui sont en train de parler sur scène.
Macron interpelle les auditeurs et demande le silence à l'université de Nairobi
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