Depuis Erevan, Volodymyr Zelensky a affirmé n'avoir reçu aucune offre officielle de cessez-le-feu du Kremlin pour le 9 mai, jour des commémorations de la Seconde Guerre mondiale en Russie.
Zelensky met en doute le cessez-le-feu du 9 mai décréte par Moscou
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