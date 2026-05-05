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Zelensky met en doute le cessez-le-feu du 9 mai décréte par Moscou

information fournie par AFP Video 05/05/2026 à 17:13

Depuis Erevan, Volodymyr Zelensky a affirmé n'avoir reçu aucune offre officielle de cessez-le-feu du Kremlin pour le 9 mai, jour des commémorations de la Seconde Guerre mondiale en Russie.

Guerre en Ukraine
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