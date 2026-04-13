Des habitants de Téhéran réagissaient dimanche après l'échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, laissant planer un doute sur le respect de la trêve de deux semaines.
Des Iraniens réagissent aux négociations Iran-Etats-Unis
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