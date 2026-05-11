L'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra, figure incontournable de la politique locale, a été libéré de prison. Le milliardaire de 76 ans, qui a fait fortune dans les télécommunications, purgeait depuis septembre une peine d'un an de prison pour corruption. Il devra porter un bracelet électronique pendant sa période de probation de quatre mois.
Thaïlande: l'ancien Premier ministre Thaksin libéré de prison
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