Pour les marchés boursiers, la guerre en Iran est-elle déjà (quasi) terminée ?

Malgré un contexte géopolitique incertain, les marchés actions affichent un regain d’optimisme en ce début d’année. Les principales places boursières sont reparties à la hausse, portées par l’espoir d’un apaisement des tensions au Moyen-Orient. L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 13 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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