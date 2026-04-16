 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis: "Poissy, ça continue" (directeur du site)

information fournie par AFP Video 16/04/2026 à 14:14

"Poissy, ça continue et surtout nous resterons une usine, une usine qui sera d'une nouvelle génération", déclare Eric Haan, directeur du site Stellantis à Poissy, alors que le constructeur a annoncé qu'il allait cesser après 2028 la production d'automobiles dans son usine historique dans les Yvelines, qui deviendra un centre de fabrication de pièces et de déconstruction de véhicules, en conservant 1.000 postes ouvriers sur 1.500.

Automobile / Equipementiers
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Incendie de Crans-Montana: le maire dit ignorer l'absence de contrôles

information fournie par AFP Video 14 avr.
2

Le pape attendu au Cameroun avec un message de paix pour les régions anglophones

information fournie par AFP 15 avr.
3

Dette mondiale : le FMI alerte sur un risque de dérapage incontrôlé

information fournie par France 24 16 avr.
4

Stellantis va cesser la production d'automobiles à Poissy: "une saignée" (SUD)

information fournie par AFP Video 16 avr.
1
5

Stellantis: "Poissy, ça continue" (directeur du site)

information fournie par AFP Video 16 avr.
6

Madrid, nouvel eldorado des investisseurs : risque de bulle immobilière en Espagne

information fournie par France 24 16 avr.
7

"Dao" d'Alain Gomis : une famille entre la fin et la France

information fournie par France 24 16 avr.
8

Amazon relance la guerre de l’espace face à Starlink d’Elon Musk !

information fournie par Ecorama 16 avr.
1

Des pourparlers entre Israël et le Liban prévus la semaine prochaine à Washington

information fournie par AFP 10 avr.
100
2

La Minute Bourse : Comprendre le concept de « Drawdown »… et l’asymétrie des marchés boursiers

information fournie par SG Bourse 10 avr.
3

Liban: Netanyahu dit avoir ordonné des "négociations directes"

information fournie par AFP Video 10 avr.
4

L'équipage d'Artemis à quelques heures du retour sur Terre

information fournie par AFP Video 10 avr.
5

Macron arrive au Vatican, accompagné de son épouse, avant de rencontrer le pape

information fournie par AFP Video 10 avr.
6

Pourquoi l’or n’a-t-il pas joué son rôle de valeur refuge pendant la guerre en Iran ?

information fournie par Ecorama 10 avr.
1
7

Le président français Macron quitte le Vatican après avoir rencontré le pape Léon XIV

information fournie par AFP Video 10 avr.
1
8

Un convoi de responsables de sécurité américains pour les pourparlers à Islamabad

information fournie par AFP Video 10 avr.
1

L'Iran frappe des installations énergétiques dans le Golfe et menace d'intensifier ses représailles

information fournie par AFP 19 mars
41
2

Top 5 IA du 19/03/2026

information fournie par Libertify 20 mars
3

Hausse du prix du gaz, taxe sur les carburants et des milliards d'euros oubliés

information fournie par BoursoBank Clients 21 mars
2
4

Liban: frappes israéliennes au coeur de Beyrouth, panique à Tyr

information fournie par AFP Video 18 mars
5

Guerre en Iran : comment les banques centrales pourraient-elles réagir ?

information fournie par Boursorama 18 mars
6

Liban: Israël frappe au coeur de Beyrouth, détruit deux ponts dans le sud

information fournie par AFP 18 mars
7

Liban: effroi et destructions au coeur de Beyrouth, pilonné par Israël avec et sans avertissement

information fournie par AFP 18 mars
2
8

Espace: Moscou reprend les lancements depuis un pas de tir ayant été endommagé à Baïkonour

information fournie par AFP 22 mars

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank