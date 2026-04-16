"Poissy, ça continue et surtout nous resterons une usine, une usine qui sera d'une nouvelle génération", déclare Eric Haan, directeur du site Stellantis à Poissy, alors que le constructeur a annoncé qu'il allait cesser après 2028 la production d'automobiles dans son usine historique dans les Yvelines, qui deviendra un centre de fabrication de pièces et de déconstruction de véhicules, en conservant 1.000 postes ouvriers sur 1.500.
Stellantis: "Poissy, ça continue" (directeur du site)
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