CAC 40 à la traîne : Paris peut-il rattraper Wall Street et les bourses asiatiques ?

Pendant que Wall Street progresse et que les bourses asiatiques s'envolent sur la thématique intelligence artificielle, le CAC 40 recule. Le pétrole oscille autour des 100 dollars, tiraillé entre espoirs d'accord USA-Iran et risque d'escalade. Comment l'investisseur doit-il se positionner dans ce contexte ? L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 11 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com
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