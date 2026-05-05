L'ancien prix Nobel de la Paix, Narges Mohammadi, détenue par les autorités iraniennes depuis décembre 2025, est "entre la vie et la mort", selon le responsable au Moyen-Orient de Reporters sans frontières (RSF), Jonathan Dagher, lors d'un point presse de son comité de soutien à Paris. SONORE
Iran: Narges Mohammadi "entre la vie et la mort", selon ses soutiens
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