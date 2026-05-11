Vols annulés, billets majorés : qu'est-ce que Bruxelles a vraiment changé pour les passagers ?

Le prix du kérosène a plus que doublé depuis la fermeture du détroit d'Ormuz. Résultat : 13 000 vols déjà supprimés en Europe pour le seul mois de mai. Face à la crise, Bruxelles a assoupli plusieurs règles la semaine dernière (créneaux de décollage, chargement en carburant…) tout en précisant les droits des passagers. Mais le gouvernement français refuse d'aider directement les compagnies. Les explications de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l'éco. Ecorama du 11 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com
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