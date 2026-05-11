 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vols annulés, billets majorés : qu'est-ce que Bruxelles a vraiment changé pour les passagers ?

information fournie par Ecorama 11/05/2026 à 14:00

Le prix du kérosène a plus que doublé depuis la fermeture du détroit d'Ormuz. Résultat : 13 000 vols déjà supprimés en Europe pour le seul mois de mai. Face à la crise, Bruxelles a assoupli plusieurs règles la semaine dernière (créneaux de décollage, chargement en carburant…) tout en précisant les droits des passagers. Mais le gouvernement français refuse d'aider directement les compagnies. Les explications de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l'éco. Ecorama du 11 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Elections britanniques: Starmer exclut de démissionner malgré des résultats "douloureux" et l'ascension de Reform UK

information fournie par AFP 08 mai
2

Elections britanniques: Starmer s'accroche au pouvoir malgré la défaite historique du Labour

information fournie par AFP 08 mai
2
3

Attaques au Mali: un millier de personnes rassemblées à Bamako pour soutenir la junte

information fournie par AFP Video 10 mai
4

L'affiche du Festival de Cannes hissée au-dessus du Palais des Festivals

information fournie par AFP Video 10 mai
5

FOCUS JTA Mali : la junte d’Assimi Goïta au bord de l’effondrement ?

information fournie par France 24 10 mai
6

Sommet Africa Forward : l'ère du "pré-carré français" est terminée pour Emmanuel Macron

information fournie par France 24 10 mai
7

The Big Long de Jokariz : le replay du 2e numéro

information fournie par Boursorama 09:20
8

Hantavirus: le Hondius s'est vidé d'une partie de ses passagers et membres d'équipage

information fournie par AFP 10 mai
1
1

Trump annonce qu'il va étudier un plan iranien, mais souffle le froid

information fournie par AFP 03 mai
25
2

Teknival: les départs s'accélèrent, le gouvernement veut "mieux réprimer"

information fournie par AFP 04 mai
19
3

Teknival: les départs se poursuivent, encore plusieurs milliers de personnes sur place

information fournie par AFP 04 mai
2
4

L'Europe et le Canada pas "condamnés" à subir un ordre mondial "brutal", selon Carney

information fournie par AFP Video 04 mai
5

Religieuse agressée à Jérusalem: des fidèles inquiets mais "pas étonnés"

information fournie par AFP Video 04 mai
6

Procès libyen: arrivée de Sarkozy pour la fin des auditions

information fournie par AFP Video 04 mai
7

Le repas à un euro pour tous les étudiants généralisé lundi

information fournie par AFP Video 04 mai
8

Premier jour du repas à un euro pour tous les étudiants dans les restaurants universitaires

information fournie par AFP 04 mai
2
1

Les Etats-Unis vont imposer un blocus des ports iraniens après l'échec des pourparlers

information fournie par AFP 13 avr.
31
2

Trump s'en prend au pape après son message antiguerre

information fournie par AFP Video 13 avr.
3
3

Pour les marchés boursiers, la guerre en Iran est-elle déjà (quasi) terminée ?

information fournie par Ecorama 13 avr.
4

Des Iraniens réagissent aux négociations Iran-Etats-Unis

information fournie par AFP Video 13 avr.
5

Le chancelier Friedrich Merz accueille le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Berlin

information fournie par AFP Video 14 avr.
6

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "Sur le travail le 1er mai, il n'y a pas eu de passage en force"

information fournie par Ecorama 14 avr.
1
7

Conflit dans le Golfe : la Chine, un pôle de stabilité ?

information fournie par Boursorama 15 avr.
1
8

Stellantis: "Poissy, ça continue" (directeur du site)

information fournie par AFP Video 16 avr.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank