Le concours Lépine, qui récompense les meilleures inventions depuis 1901 en France, a décerné dimanche sa plus prestigieuse distinction cette année à un dispositif sous-marin qui permet d'aspirer déchets et microplastiques.
Le concours Lépine sacre un aspirateur sous-marin de déchets et microplastiques
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