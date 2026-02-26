IA : Nvidia rassure les investisseurs, mais sans enthousiasme !

information fournie par Ecorama • 26/02/2026 à 14:10

Nvidia a de nouveau dépassé les attentes, rassurant des marchés financiers secoués ces dernières semaines par les doutes autour de la rentabilité des investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 65 % et un bénéfice net qui progresse au même rythme, le groupe confirme sa capacité à surprendre positivement, tout en améliorant encore ses marges. La demande pour ses nouvelles puces Blackwell reste soutenue, et Nvidia anticipe une nouvelle envolée de ses revenus au trimestre en cours. Un signal fort pour Wall Street, où le géant des semi‑conducteurs demeure le baromètre clé de l'appétit des hyperscalers pour l'IA. Cette publication suffit‑elle à dissiper les inquiétudes qui ont agité la tech américaine en février ? L'analyse de Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Ecorama du 26 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com