Le président français Emmanuel Macron annonce un "abondement immédiat de la stratégie nationale quantique à hauteur d'un milliard d'euros" lors d'un déplacement au "Très Grand Centre de Calcul" du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à Bruyères-le-Châtel, dans l'Essonne.
Plan quantique: Macron annonce une enveloppe supplémentaire d'un milliard d'euros
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