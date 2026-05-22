La France championne d’Europe de l’attractivité : jusqu’à quand ?

Pour la septième année consécutive, la France reste le pays le plus attractif d’Europe pour les investisseurs étrangers selon le baromètre EY. Malgré une fiscalité souvent critiquée, un niveau élevé de dépenses publiques et un contexte international tendu, l’Hexagone continue d’attirer des centaines de projets d’investissement. Mais derrière cette première place, plusieurs signaux interrogent : recul des créations d’emplois, ralentissement des nouveaux projets industriels, concurrence accrue des pays d’Europe du Sud et de l’Est… La France peut-elle conserver durablement son statut de championne d’Europe de l’attractivité ? L'analyse d'Edouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro et Philippe Escande, éditorialiste économique. Ecorama du 22 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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