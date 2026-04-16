Hermes, Kering, LVMH : pourquoi le luxe est sanctionné par les investisseurs ?

information fournie par Ecorama • 16/04/2026 à 14:05

Alors que Kering dévoilait ce jeudi son nouveau plan stratégique «ReconKering», nouvelle séance difficile pour le secteur du luxe en Bourse. Kering et Hermès ont été lourdement sanctionnés par les investisseurs, malgré des performances globalement solides. Entre effet devises, tensions géopolitiques et interrogations sur la croissance du secteur, le marché devient plus exigeant. Le modèle des géants du luxe est-il en train de s’essouffler ? Et après des baisses marquées depuis le début de l’année pour LVMH, Hermès et Kering, faut-il y voir une opportunité pour les investisseurs ? L'analyse d'Eric Lewin, président d'EL Finances. Ecorama du 16 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com