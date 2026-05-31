Le dépouillement des bulletins de vote commence à Malte au terme d'un scrutin qui devrait offrir un historique quatrième mandat au gouvernement travailliste, malgré les inquiétudes concernant une urbanisation galopante et une corruption systémique. IMAGES
A Malte, début du dépouillement des bulletins aux élections législatives
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