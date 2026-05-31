Un drapeau israélien flotte au-dessus de la fortresse de Beaufort, une château médiéval datant de l'époque des croisades au XIIe siècle, dans le sud du Liban, tandis que de la fumée s'élève au-dessus du village voisin d'Arnoun. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, affirme que l'armée s'est emparée de cette forteresse, où elle a étendu ses opérations contre le Hezbollah pro-iranien. IMAGES
Le drapeau israélien flotte au-dessus d'un château dans le sud du Liban
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