Les Londoniens se rendent au travail au lendemain d'une journée où la Grande-Bretagne a enregistré les températures les plus élevées jamais observées en mai, le mercure ayant grimpé jusqu'à 34,8 °C dans le sud-ouest de la capitale après plusieurs jours de chaleur inhabituelle, selon le Met Office. IMAGES
Les Londoniens se rendent au travail alors que le Royaume-Uni a battu le record de chaleur pour mai
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro