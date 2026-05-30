Le directeur général de l'OMS s'est rendu à Bunia, en RDC, pour coordonner la réponse sanitaire à l'épidémie d'Ebola qui frappe le pays.
En RDC, le patron de l'OMS appelle à la mobilisation contre Ebola
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