Vivre en temps de canicule dans les 9 mètres carrés des cellules surpeuplées de la prison de Villepinte, "c'est inhumain", dénoncent des détenus du centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis.
Prison de Villepinte sous la canicule: à trois par cellule, "c'est inhumain"
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