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PSG: Les supporters fêtent la victoire à Paris

information fournie par AFP Video 31/05/2026 à 10:19

Les supporters du Paris SG fêtent à Paris la victoire de leur équipe en finale de Ligue des champions contre Arsenal. Le Paris SG est entré dans la légende et s'est adjugé une deuxième étoile européenne d'affilée au terme d'une finale cadenassée et irrespirable face à Arsenal, conclue par une séance de tirs au but (1-1 a.p., 4 t.a.b à 3), samedi à Budapest, faisant basculer la capitale française dans une nuit de liesse émaillée de tensions.

Sport
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