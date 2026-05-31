Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez annonce au lendemain de la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions que "780 personnes" ont été interpellées en France lors des festivités qui ont suivi, un chiffre en hausse de 32% par rapport à "l'année dernière pour le même événement". IMAGES
Ligue des champions: 780 interpellations en France (Nuñez)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro