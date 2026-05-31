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Ligue des champions: 780 interpellations en France (Nuñez)

information fournie par AFP Video 31/05/2026 à 17:26

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez annonce au lendemain de la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions que "780 personnes" ont été interpellées en France lors des festivités qui ont suivi, un chiffre en hausse de 32% par rapport à "l'année dernière pour le même événement". IMAGES

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1 commentaire

  • 18:09

    Ah pour les statistiques on est les meilleurs .... nettement moins bons pour le "coeur de métier", et ne parlons pas de la Justice !!

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