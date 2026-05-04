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Hausse de taux de la BCE en juin : la messe est dite ?

information fournie par Ecorama 04/05/2026 à 14:00

Après avoir maintenu ses taux inchangés, la Banque centrale européenne laisse entrevoir un possible resserrement monétaire dès sa prochaine réunion de juin. Entre inflation en hausse, croissance fragile et incertitudes géopolitiques, l’institution dirigée par Christine Lagarde avance sur une ligne de crête, cherchant à préserver sa crédibilité sans fragiliser davantage l’économie de la zone euro. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site Le Grenier de l'Eco. Ecorama du 4 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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