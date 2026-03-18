Guerre en Iran : voici pourquoi on peut être optimiste pour les marchés boursiers…

Si les marchés réagissent souvent par des accès de volatilité aux chocs géopolitiques, l’histoire montre qu’ils effacent généralement leurs pertes en quelques mois. De l’Ukraine au Brexit, en passant par les crises du Moyen-Orient, les épisodes passés offrent des repères pour analyser l’impact potentiel de la guerre en Iran et la capacité des indices à rebondir. L'analyse de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Ecorama du 18 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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