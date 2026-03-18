 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guerre en Iran : voici pourquoi on peut être optimiste pour les marchés boursiers…

information fournie par Ecorama 18/03/2026 à 14:10

Si les marchés réagissent souvent par des accès de volatilité aux chocs géopolitiques, l’histoire montre qu’ils effacent généralement leurs pertes en quelques mois. De l’Ukraine au Brexit, en passant par les crises du Moyen-Orient, les épisodes passés offrent des repères pour analyser l’impact potentiel de la guerre en Iran et la capacité des indices à rebondir. L'analyse de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Ecorama du 18 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Accord LFI et Grégory Doucet à Lyon :"Nous pouvons nous féliciter" (Anaïs Belouassa Cherifi)

information fournie par AFP Video 16 mars
1
2

Lyon: LFI rejoint la liste Doucet, Aulas dénonce un accord "honteux"

information fournie par AFP 16 mars
5
3

"Le toit m'est tombé sur la tête", raconte un médecin après une frappe à Kaboul

information fournie par AFP 17 mars
4

Cuba : La Havane à nouveau frappée par une panne générale de courant

information fournie par AFP Video 17 mars
5

Handball: "C'est l'équipe de France et nous devons tout gagner" (Dujshebaev)

information fournie par AFP Video 17 mars
6

Le fils du dernier chah d'Iran appelle au calme avant les célébrations de Tchaharchanbé Souri

information fournie par AFP Video 17 mars
7

Zelensky arrive à Downing Street pour s'entretenir avec Starmer

information fournie par AFP Video 17 mars
8

Détroit d'Ormuz: la France pas prête à des opérations d'ouverture "dans le contexte actuel"

information fournie par AFP 17 mars
4
1

Liban: un appartement touché après une frappe israélienne dans le centre de Beyrouth

information fournie par AFP Video 11 mars
2

Kiev enverra "prochainement" au Moyen-Orient des experts militaires en drones

information fournie par AFP 06 mars
8
3

Municipales à Paris: quinquangulaire en vue, Grégoire finit largement devant

information fournie par AFP 16 mars
4
4

Le Havre: Philippe largement en tête, appelle au "plus large rassemblement"

information fournie par AFP Video 16 mars
5

Liban: des dégâts après des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 16 mars
6

Municipales à Marseille: Payan appelle à "se rassembler" contre "la vague brune"

information fournie par AFP Video 16 mars
5
7

Trump veut enrôler l'Otan et Pékin dans le détroit d'Ormuz

information fournie par AFP 16 mars
21
8

Incendie et fumée aux abords de l'aéroport de Dubaï

information fournie par AFP Video 16 mars
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Des marchés financiers dans l’incertitude malgré l’annulation des droits de douane de Trump ?

information fournie par Ecorama 24 févr.
3

Le Coin des Experts : les Trackers 100% sur indices sectoriels

information fournie par SG Bourse 19 août 2025
4

La Minute Bourse : une gestion plutôt "top down" ou "bottom up" ?

information fournie par SG Bourse 17 sept. 2025
5

La Minute Bourse : un "Livre beige" scruté par les investisseurs

information fournie par SG Bourse 17 janv. 2024
6

La Minute Bourse : Front, Middle et Back Office: à quoi ça sert ?

information fournie par SG Bourse 23 juil. 2024
7

La Minute Bourse : les différents types d'ordres

information fournie par SG Bourse 23 juin 2025
8

Le Coin des Experts : qu'est ce qu'une stratégie Long--Short ?

information fournie par SG Bourse 17 sept. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank