Guerre en Iran : pourquoi le recours aux réserves stratégiques de pétrole est inopérant !

information fournie par Ecorama 12/03/2026 à 14:00

Alors que la guerre en Iran fait flamber les cours du pétrole, les pays membres de l’Agence internationale de l’énergie annoncent la libération de 400 millions de barils issus de leurs réserves stratégiques, une opération d’une ampleur inédite. Cette décision peut-elle réellement atténuer les tensions sur le marché et compenser les perturbations liées au détroit d’Ormuz ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 12 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Pétrole et parapétrolier

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

