Guerre en Iran : pourquoi le recours aux réserves stratégiques de pétrole est inopérant !

Alors que la guerre en Iran fait flamber les cours du pétrole, les pays membres de l’Agence internationale de l’énergie annoncent la libération de 400 millions de barils issus de leurs réserves stratégiques, une opération d’une ampleur inédite. Cette décision peut-elle réellement atténuer les tensions sur le marché et compenser les perturbations liées au détroit d’Ormuz ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 12 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
