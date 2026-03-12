Guerre en Iran : ces investisseurs qui craignent de revivre le cauchemar financier de 2022 !

La guerre en Iran ravive les tensions sur les marchés financiers et fait ressurgir le spectre de 2022, lorsque actions et obligations avaient décroché simultanément. Entre risque d’un nouveau choc corrélé, rôle central de l’inflation, fragilité du modèle 60/40 et nécessité de repenser la diversification, de nombreux investisseurs redoutent un scénario noir dans les mois à venir. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 12 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
