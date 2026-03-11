Devant un dépôt pétrolier de Sheikhupura, au Pakistan, des dizaines de camions-citernes patientent depuis quatre jours faute d’essence, conséquence de la guerre au Moyen-Orient, alors que le Pakistan dépend des hydrocarbures provenant du Golfe.
Pakistan: devant un dépôt pétrolier vide, la crainte d'une pénurie de carburant plane
