Des flammes jaillissent d'un immeuble résidentiel après une frappe israélienne à Aïcha Bakkar, dans le centre de Beyrouth, tôt mercredi matin. IMAGES
Liban: un appartement touché après une frappe israélienne dans le centre de Beyrouth
