Estelle Brachlianoff (DG de Veolia) : "Veolia est à la fois une valeur de rendement et de croissance !"

Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia , était l'invitée de l'émission Ecorama du 12 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la sécurité des équipes au Moyen-Orient, l’impact de la flambée des prix de l’énergie, les risques pesant sur les infrastructures les enjeux liés à l’eau et aux investissements nécessaires, ainsi que les perspectives financières du groupe dans un contexte géopolitique incertain
