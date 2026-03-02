 Aller au contenu principal
La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02/03/2026 à 14:42

Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse !

Cette semaine on parle «Value», «deep value» et «situations spéciales», autrement dit la décote sous tous ses angles!

