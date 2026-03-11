Au programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de "A l'Affiche !", "Ce qu'il reste de nous", de la cinéaste américaine d'origine palestinienne Cherien Dabis. Une grande fresque familiale qui revient à travers trois générations sur l'histoire des Palestiniens depuis 1948. La mise en scène jamais sentencieuse, maîtrise parfaitement son sujet en restant à bonne distance des êtres et des choses. Et ce, avec la présence magnétique de l’acteur arabe israélien, Saleh Bakri.
"Ce qu'il reste de nous" : l'histoire d'une famille palestinienne sur trois générations
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro